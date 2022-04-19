Tunus'ta ramazan etkinlikleri kapsamında "Medine'yi Aydınlat Festivali" düzenleniyor - Son Dakika
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Tunus'ta ramazan etkinlikleri kapsamında "Medine'yi Aydınlat Festivali" düzenleniyor

19.04.2022 00:41
Tunus'ta ramazan etkinlikleri kapsamında "Medine'yi Aydınlat Festivali" düzenleniyor

Ramazan etkinlikleri kapsamında başkent Tunus'ta "Medine'yi Aydınlat" adıyla düzenlenen festivalde, ülkenin en ünlü tarihi eserleri tanıtılıyor.

Ramazan etkinlikleri kapsamında başkent Tunus'ta "Medine'yi Aydınlat" adıyla düzenlenen festivalde, ülkenin en ünlü tarihi eserleri tanıtılıyor.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Medine'nin (eski şehir) girişinde yer alan Bab el-Bahr tarihi yapısının üzerindeki ışık gösterisinde, seyircilere ülkenin önemli tarihi figürleri ve tarihi eserleri yansıtıldı.

Müzik ve halk dansları eşliğinde düzenlenen gösteriyi yüzlerce Tunuslu seyretmek üzere Bab el-Bahr yapısının karşısında yer alan Zafer Meydanı'nda toplandı.

Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen gösteride AA muhabirine açıklamada bulunan Turizm Bakanlığı yetkilisi Enes Buhris, "Tunus'un tarihi eserlerini tanıtmak ve turizme kazandırmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Gösteri ile başkent Tunus'u canlandırmayı ve ülkenin tarihi mirasının tanıtılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösterinin ramazan boyunca devam edeceğini belirten Buhris, Tunusluları gösteriyi izlemeye davet etti.

Avrupa Birliği ve Almanya Ekonomik İşbirliği Kalkınma Bakanlığının desteği ile düzenlenen Medine'yi Aydınlat Festivali, 29 Nisan'a kadar devam edecek.

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Medine, Turizm, Müzik, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta ramazan etkinlikleri kapsamında 'Medine'yi Aydınlat Festivali' düzenleniyor - Son Dakika


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