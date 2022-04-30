Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı

30.04.2022 02:35
Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı

Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör suçlarıyla ilgili davalarda aranan 7 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananlar arasında daha önce 48 ve 36 yıl hapis cezası alan 2 kişinin bulunduğu aktarıldı. Operasyonlara ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca ülkenin orta kesimlerindeki bir kentte terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.

Tunus'ta 2011'den bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan bu saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.

YORUMLAR
500
Örgüt üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı açıkladı: Fotoğraftaki kişi ben değilim Örgüt üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı açıkladı: Fotoğraftaki kişi ben değilim Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

Terör, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
00:56 Liseli öğrenciyi bıçaklayan 2 genç, serbest kaldıktan sonra yaralıya ilk yardımda bulunanları tehdit etti
00:54 Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
00:45 Hak-İş Başkanı'ndan asgari ücrete zamla ilgili öneri geldi: Temmuzda 6 aylık enflasyonun üzerinde artırılmalı
00:15 Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma nedenini anlattı
00:12 Bayram öncesi benzine zam geldi, pompa fiyatı 20 lirayı aştı!
23:52 G20 zirvesine Putin ve Zelenski davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 02:41:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta ramazanda düzenlenen operasyonlarda 10 terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement