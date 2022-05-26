Tunus'ta referanduma sunulacak Anayasa metni 30 Haziran'da açıklanacak

Tunus'ta 25 Temmuz'da halk oylamasına sunulacak yeni Anayasa metninin 30 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Ülkede 25 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan Anayasa referandumuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre, yeni Anayasa metni 30 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Yurt dışında yaşayan Tunuslular 23 Temmuz'da bulundukları ülkelerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Seçmenlere "Tunus Cumhuriyeti'nin yeni Anayasası'nı onaylıyor musun?" sorusu yöneltilecek, seçmen de "evet" ya da "hayır" pusulalarını kullanarak oylarını verecek.

Yeni Anayasa için "Ulusal İstişare Komitesi" kuruldu

Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in koordinatörlüğünü yürüteceği Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi, yeni Anayasa metninin hazırlanmasında önemli bir rol üstlenecek.

Komite, biri anayasal ve siyasal, diğeri ekonomik ve sosyal reformlar alanında çalışmalar yapmak üzere iki alt komisyondan oluşuyor.

Komiteye ilişkin 20 Mayıs'ta açıklanan kararnameye göre, siyasi partiler, yeni Anayasa konusunda teklif ve önerilerin tartışılacağı ulusal diyaloğun dışında bırakıldı. Siyasi partilerin ulusal diyalog dışında bırakılması, ülkedeki siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

1 Ocak- 20 Mart tarihlerinde düzenlenen elektronik istişarelerin sonucu ışığında birçok konuda reform teklifi oluşturacak Komitenin bu teklifleri tavsiye niteliğinde olacak.

Komitenin nihai reform tekliflerini 20 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunması gerekiyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.