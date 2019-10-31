Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" - NAFTA
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Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivale, çok sayıda Tasavvuf Müziği Topluluğu katıldı. Açılış programı kapsamında Tasavvuf Müziği Toplulukları, ilahiler eşliğinde çeşitli gösteriler sundu.
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