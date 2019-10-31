Son Dakika Haberleri: Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" - NAFTA
Son Dakika Kültür Sanat Tunus'ta 'Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali' - NAFTA

Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" - NAFTA

7 saat önce

Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı.

Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivale, çok sayıda Tasavvuf Müziği Topluluğu katıldı. Açılış programı kapsamında Tasavvuf Müziği Toplulukları, ilahiler eşliğinde çeşitli gösteriler sundu.

Tunus'ta Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali - NAFTA

Tunus, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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