Son Dakika Haberleri: Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"
Son Dakika Kültür Sanat Tunus'ta 'Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali'

Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"

6 saat önce

Tunus'un Nafta kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" kapsamında, Tunuslu sanatçı Sami el-Lecmi'nin yönettiği "ez-Ziyare" isimli müzikal sunuldu.

Tunus'un Nafta kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" kapsamında, Tunuslu sanatçı Sami el-Lecmi'nin yönettiği "ez-Ziyare" isimli müzikal sunuldu.

Tunus'ta Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:41 Kaynak: AA
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