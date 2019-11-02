Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"
6 saat önce
Tunus'un Nafta kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" kapsamında, Tunuslu sanatçı Sami el-Lecmi'nin yönettiği "ez-Ziyare" isimli müzikal sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:41 Kaynak: AA
Tunus'un Nafta kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" kapsamında, Tunuslu sanatçı Sami el-Lecmi'nin yönettiği "ez-Ziyare" isimli müzikal sunuldu.
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