Tunus'ta Said'e destek veren gruptan "seçimleri boykot edebilecekleri" açıklaması

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e verdiği destekle ön plana çıkan "25 Temmuz Ulusal Gençlik Hareketi" mevcut siyasi iklimdeki yozlaşma ve manipülasyonların önüne geçilmediği takdirde 17 Aralık'ta yapılacak genel seçimleri boykot edebileceklerini duyurdu.

25 Temmuz Ulusal Gençlik Hareketi yetkilileri, yaklaşan 17 Aralık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Hareketin lideri Mahmud bin Mebruk, genel seçim sürecinde siyasi iklimdeki yozlaşmanın ve manipülasyonların önüne geçilmediği taktirde seçimleri boykot edeceklerini söyledi.

Kirli ve yozlaşmış siyasi iklimde taraf olmayacaklarını dile getiren Bin Mebruk, "Cumhurbaşkanı Said'in çevresinde 25 Temmuz Hareketi'ne karşı çalışan ve Cumhurbaşkanı'nı yanlış yönlendirenler var. Ayrıca nüfuz ve güçlerini kullanarak vatandaşlara baskı yapan tarafların seçimlere katılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bin Mebruk, "Tarafsız olmayan ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeyenlere karşı tedbir alınmazsa seçimleri boykot edeceğiz." dedi.

Ülkedeki önemli siyasi partilerin çoğu seçimleri boykot kararı aldı

Siyasi parti sayısının 200'ü geçtiği Tunus'ta, çoğunluğu Mecliste varlık gösteren 12 siyasi parti, seçimleri boykot edeceğini duyurdu.

Kapatılan 217 sandalyeli Mecliste 53 milletvekili ile temsil edilen Nahda Hareketi, 28 milletvekili bulunan Tunus'un Kalbi Partisi, 18 sandalyeye sahip Onur Koalisyonu, ortak hareket eden ve toplamda 22 milletvekilinin olduğu Tunus İrade Hareketi, Umut Partisi, Cumhuriyetçi Parti, İşçi Partisi, Kutup Partisi ile Demokratik Akım Partisi, Demokratik Emek ve Özgürlükler İttifakı ile 16 sandalyeli Özgür Anayasa Partisi ve 2 milletvekiline sahip Afak Tunus da seçimi boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi de meşru olmadığı gerekçesiyle yeni seçim yasasını reddettiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said'e yakınlığıyla ön plana çıkan ve Mecliste 15 sandalyeyle temsil edilen "Halk Hareketi ve Demokratik Akım Partisi" ile Said'in Meclisi feshettiği 25 Temmuz 2021'deki kararlarını destekleyen "25 Temmuz Ulusal Gençlik Hareketi" ise yeni seçim yasasına destek vereceğini açıklamıştı.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus'ta 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılım yüzde 30,5 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet' oyu kullandığını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini" duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said, yeni anayasanın kabulünün ardından 15 Eylül'de yaptığı açıklamayla, erken genel seçimlerinin yapılabilmesi için yeni seçim yasasının hazırlandığını duyurmuştu.