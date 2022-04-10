Tunus'ta "Şehitler Günü'nde" Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi - Son Dakika

Tunus'ta Şehitler Günü'nü anmak ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in Parlamentoyu kapatma sürecini başlatan 25 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Şehitler Günü'nü anma programı kapsamında Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin çağrısı ile başkent Tunus'ta yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride Cumhurbaşkanı Said'in kararları protesto edildi.

Nahda Hareketi'nin de destek verdiği gösteride, "Darbeye hayır", "Özgürlük, özgürlük.. Polis devleti sona erdi", "Canımızla kanımızla seni yücelteceğiz ey Bayrak." pankartları açıldı.

Gösterinin gerçekleştiği alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivistler tarafından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor.

Fransız askerlerinin 9 Nisan 1938'de, Tunus'ta bir parti liderini tutuklamasını protesto eden göstericilere ateş açtığı ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği gün, ülkede "Şehitler Günü" olarak kabul ediliyor.

-Tunus'ta yaşanan siyasi kriz ve Temsilciler Meclisinin feshedilmesi

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Meclis'in çalışmalarının askıya alınmasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlerken, bunu "darbe girişimi" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Said, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in Meclis'i saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.