Tunus'ta sel felaketi: 1 ölü - Son Dakika

Tunus'ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1 çocuk hayatını kaybetti.

Tunus'un birçok bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Kayravan, Munastır, Sidi Bu Zeyd ve Mehdiye bölgeleri selden etkilendi. Tunus Kriz Yönetimi Derneği tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle Munastır bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Dernek, yarına kadar devam edecek olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok şehirde acil durum alarmı verildiğini açıkladı.

Sivil Koruma Dairesi ise, Kayravan bölgesinde sel nedeniyle 10 tarım işçisini taşıyan bir kamyonun devrildiğini ve işçilerin uzun uğraşlar sonucu kurtarıldığını duyurdu. - TUNUS