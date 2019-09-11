Son Dakika Haberleri: Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü
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Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü

16 dakika önce

Tunus'ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü, System.String[]

Tunus'ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'un birçok şehrinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Sel felaketi biri kadın 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca evin yıkılmasına yol açtı. Evlerini su basan Tunuslular yolları kapattıkları için trafik kilitlendi. Tunus'ta halen devam eden şiddetli yağmur nedeniyle birçok şehirde acil durum alarmı verildi.

(İHA)

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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