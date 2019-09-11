Tunus'ta sel felaketi: 2 ölü

Tunus'ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'un birçok şehrinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Sel felaketi biri kadın 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca evin yıkılmasına yol açtı. Evlerini su basan Tunuslular yolları kapattıkları için trafik kilitlendi. Tunus'ta halen devam eden şiddetli yağmur nedeniyle birçok şehirde acil durum alarmı verildi.

(İHA)