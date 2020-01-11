Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak - Son Dakika

Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak

50 dakika önce

Habib el-Cemli hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamamasının ardından siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacaklarını duyurdu.

Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak, System.String[]

Habib el-Cemli hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamamasının ardından siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacaklarını duyurdu.

Tunus Parlamentosu'nda Tunus'un Kalbi, Halk Hareketi, Ulusal Reform, Müstakbel, Yaşasın Tunus partilerinin grupları el-Cemli hükümetinin düşmesinin ardından yeni hükümet için girişim başlatacaklarını açıkladı.

Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Nebil el-Karvi, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında "Meçhule doğru gitmeyeceğimiz konusunda Tunuslulara kendilerini güvende hissetmelerini söylüyoruz. Anayasa, Cumhurbaşkanı ve Parlamento var." dedi.

Toplamda 90 milletvekilinden fazlasına sahip parti gruplarıyla toplanacaklarını dile getiren Karvi, hükümet oluşumu için diğer partilerle ulusal bir girişimde bulunacaklarını vurguladı.

Basın toplantısında konuşan Yaşasın Tunus Partisi Milletvekili Mebruk Kurşid de tehlikeli iç ve bölgesel şartlar altındaki Tunus'a yaraşır ulusal kurtuluş hükümeti kuruluncaya dek yek vücut halinde olacaklarını söyledi.

Cemli hükümeti güvenoyu alamadı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin önerisiyle hükümet kurmak üzere görevlendirilen Habib el-Cemli'nin kabinesi, dün 10 saatin üzerinde süren oturumların ardından 72 kabule karşılık 134 ret oyuyla parlamentodan güvenoyu alamadı.

Tunus Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde birinci gelen partinin kurduğu hükümetin güvenoyu alamaması durumunda, Cumhurbaşkanı bağımsız bir şahsiyeti yeni bir hükümet kurmakla görevlendiriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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