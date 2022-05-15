Tunus'ta siyasi partilerden "muhaliflere karşı yargının kullanılmasına" tepki - Son Dakika
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Tunus'ta siyasi partilerden "muhaliflere karşı yargının kullanılmasına" tepki

15.05.2022 01:43
Tunus'ta siyasi partilerden "muhaliflere karşı yargının kullanılmasına" tepki

Tunus'ta 4 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'e muhalif isimlere karşı "yargının kullanılmasına" tepki gösterdi.

Tunus'ta 4 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'e muhalif isimlere karşı "yargının kullanılmasına" tepki gösterdi.

Nahda Hareketi, Tunus'taki Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi hakkında "kamu düzenini bozmak ve hükümetin işlerini aksatmak" suçlamasıyla soruşturma açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Şevaşi ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşananlar yargıyı muhaliflere karşı kullanma çabalarının derinleştirilmesi ve muhalifleri korkutmanın yanı sıra halkı ülkedeki ekonomik, sosyal ve yaşam koşulları konusundaki başarısızlıklardan uzaklaştırmak için tekrarlanan girişimlerdir."

Demokratik Akım Partisi, Tunus Cumhuriyet Partisi, Tekettul Partisi ve bağımsızlar tarafından yapılan ortak açıklamada, Şevaşi ve baskı mekanizmalarının hedef aldığı herkes ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

"Yargı ve devlet kurumlarının siyasi gündeme hizmet etmek için kullanılması" olarak nitelendirilen bu durumun kınandığı açıklamada, ihlallere son verme, anayasal ve demokratik yola bir an önce dönmeyi sağlama, ülkeyi kaos ve çöküş faktörlerinden kurtarmak için mücadele etme taahhüdü yinelendi.

Tunus'taki Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi 13 Mayıs'ta Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tunus'taki Avukatlar Sendikası şubesi tarafından, hakkımda 'kamu düzenini bozmak ve hükümetin işlerini aksatmak' suçlamasıyla Bin Arus Asliye Mahkemesine sevk etme kararı alındığı konusunda bilgilendirildim." ifadelerini kullanmıştı.

Genel Sekreter Şevaşi, kararın, Cumhurbaşkanı Said'in talimatıyla ve Adalet Bakanı Leyla Ceffal'ın talebiyle alındığını iddia etmişti.

Kendisine yöneltilen suçlama hakkında ayrıntı vermeyen Şevaşi, 12 Mayıs'ta bir radyo programında yaptığı açıklamada, Başbakan Necla Buden'in Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sunduğunu ancak Said'in istifayı kabul etmediğini öne sürmüştü.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Hizb-i İslami Partisi, cumhurbaşkanı, Tunus, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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