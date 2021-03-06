Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi - Son Dakika

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi

06.03.2021 20:21
Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi, System.String[]

Tunus'ta, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan kalakabalık, yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizi protesto etti.

Tunus'ta, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan kalakabalık, yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizi protesto etti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu gibi sivil toplum kuruluşları ile Demokratik Yurtseverler, El-Masar, Halk Akımı, İşçi ve Tunus İleriye Hareketi gibi solcu parti ve hareketlerin "Vatanı özgür bırakın" sloganıyla düzenlediği gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, 18 Ocak'ta başlayan protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.

Göstericiler, "cumhurbaşkanından hükümete kadar yozlaşmış rejim" ve "ifade özgürlüğü zorunlu" gibi sloganlar attı.

Demokratik Yurtseverler Partisi milletvekillerinden Munci er-Rahvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta gösterilerin bastırılması suretiyle özgürlüklerin kısıtlandığını söyledi.

Rahvi, Tunus'ta son 10 yıl içinde iktidara gelen hükümetlerin, halkı aç bırakmak, yoksullaştırmak ve baskı altına almaktan başka bir şey yapmadığını kaydetti.

Tunus 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet eskitti ve ekonomik sorunlarını çözemedi.

Ülke siyasetini ise son bir aydır Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi - Son Dakika


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