- Tunus'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara robotlu uyarı - Son Dakika

- Tunus'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara robotlu uyarı

TUNUS - Tunus'ta korona virüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlada robotlarla uyarı yapıldı.

Tunus'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken İçişleri Bakanlığı, halkın yasağa uyması için yeni tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler, yasağa uymayan halkı uyarmak için robot kullanmaya başladı. Tunus sokaklarında robotlarla kontrol yapan ekipler, "Sizlerin sağlığı için evden çıkmayın. Sizi ev karantinasına uymaya çağırıyoruz" anonsu yaparak yasağa uymayan bazı vatandaşlara uyarı yaptı.

Öte yandan korona virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Tunus'ta vaka sayısının 173'e yükseldiği bildirildi.