Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı - Son Dakika

Güvenlik önlemi detayları

Göstericilerden detaylar

Polisin gaz bombası atması

Bir göstericinin gözaltına alınması Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'taki Ettadhamen bölgesinde toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı. Yaşam şartları ve işsizliği protesto eden göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Tunus güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.