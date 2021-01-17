Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı - Son Dakika

Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
17.01.2021 09:44
Güvenlik önlemi detayları Göstericilerden detaylar Polisin gaz bombası atması Bir göstericinin gözaltına alınması Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'taki Ettadhamen bölgesinde toplanan bir grup gösterici, güvenlik...
Güvenlik önlemi detayları
Göstericilerden detaylar
Polisin gaz bombası atması
Bir göstericinin gözaltına alınması Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'taki Ettadhamen bölgesinde toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı. Yaşam şartları ve işsizliği protesto eden göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Tunus güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.
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