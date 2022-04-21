Son 4 ayda 205 yasa dışı göç girişimi engellendi - Son Dakika

Tunus'ta 2022 yılı içerisinde engellenen 205 yasa dışı göç girişiminde 3 bin 162 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Genel Müdürü Vahid Bin Ali, 2022 yılı içerisinde yapılan yasa dışı göç girişimlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıda açıklamada bulunan Bin Ali, "1 Ocak ile 20 Nisan tarihleri arasında yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 205 düzensiz göç girişimi engellendi." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri tarafından düzenli olarak yasa dışı göç girişimlerine yönelik operasyonların düzenlendiğini açıklayan Bin Ali, "2022 yılı içerisinde güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu 2 bin 249'u yabancı, 911'i Tunuslu olmak üzere deniz sınırlarını geçmeye çalışan 3 bin 160 kişi gözaltına alındı. Aynı dönem içerisinde 8'i yabancı olmak üzere 140 insan kaçakçısı tutuklandı." diye konuştu.

Aynı toplantıda konuşan Kara Sınırları Departmanı Müdürü Velid Safta ise, 1 Ocak 20 Nisan tarihleri arasında ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 181 kişinin ve 272 aranan şahsın gözaltına alındığını aktardı.

Tunus'ta düzensiz göçmen sorunu

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından 16 Mart'ta yayımlanan yasa dışı göç raporunda, son 5 yılda 6 bin 800'ü reşit olmayan çocuk olmak üzere 42 bin 703 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya geçtiği, 53 bin 524 kişinin ise engellendiği belirtilmişti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.