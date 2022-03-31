Tunus'ta su kanalında ölü bulunan Afrikan Spor Kulübü taraftarının davası sürüyor - Son Dakika

Tunus'ta insan hakları aktivistleri ve Afrikan Spor Kulübü taraftarları, 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ömer el-Abidi'nin devam eden duruşmasına destek için gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'un yakınında yer alan Ben Arus Mahkemesinin önünde toplanan yüzlerce gösterici, Abidi'nin ölümünde güvenlik güçlerinin ihmali olduğu yönünde pankart açarak, yargılanmanın adil bir şekilde yürütülmesi çağrısı yaptı.

Ömer el-Abidi'nin babası Nureddin el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aile olarak adaletin yerini bulmasını ve bu suçu işleyenlerin cezasız kalmamasını bekliyoruz." dedi.

Güvenlik güçleri suçlandığı zaman bir şekilde gerçeklerin gizlendiğini belirten Abidi, adli raporların oğlunun su kanalına atlanmaya zorlanmadan önce şiddete maruz kaldığını doğruladığını kaydetti.

Ömer el-Abidi'nin avukatı Tumi Bin Ferhat ise, "Bugünkü duruşmada (2018'den bu yanan 3. duruşma) ifadelerini toplu olarak veren 14 sanık dinlendi, tüm sanıklar suçlamaları reddetti. Genelde duruşmanın ardından bir daha duruşmanın tarihi belirtilir fakat bize herhangi bir tarih vermediler." diye konuştu.

Ömer el-Abidi'nin ölümü

Afrikan Spor Kulübü takımının 2018 Nisan ayı başında kendi evinde oynadığı bir maç sonrasında Abidi, stadyum yakınındaki bir su kanalında ölü bulunmuştu.

Arkadaşları, polisin kovaladığı sırada Abidi'nin kanala düştüğünü, polisin Abidi'ye "yüzmeyi öğren" diye bağırdığını öne sürmüştü. Söz konusu ifade sosyal medyada birçok kişi tarafından etiket olarak kullanılarak polise tepki gösterilmişti.

Abidi'nin cenazesinde başka kulüp taraftarlarının da katılımıyla binlerce kişi yürümüştü.