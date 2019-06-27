Son Dakika Haberleri: Tunus'ta televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Tunus'ta televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı

8 dakika önce

Tunus'ta kimliği belirlenemeyen kişiler, ülkenin güneyinde yer alan Gafsa ilindeki televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı düzenledi.

Tunus'ta televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı, System.String[]
Tunus'ta kimliği belirlenemeyen kişiler, ülkenin güneyinde yer alan Gafsa ilindeki televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa'da yer alan Orbata Dağı'ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.
Askeri birliklerin müdahalesi sonucu saldırganların dağın iç bölgelerine doğru kaçtığı kaydedilen açıklamada, emniyet güçlerinin yerinde ve askeri yayın istasyonunun güvende olduğu aktarıldı.
Açıklamada, askeri birliklerin, silahlı saldırganları arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Söz konusu saldırıda can kaybı, yaralanma ya da hasar kaydedilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:08 Kaynak: AA
milli savunma bakanlığı, tunus, saldırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Umumi tuvalet 'zarar ettiği' gerekçesiyle kapatıldı Kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı için karar çıktı! Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]