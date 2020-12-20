Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü

20.12.2020 23:49
Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kassarin'e bağlı Es-Salatıniyye bölgesinde düzenlenen terör saldırısında Akbe bin Abduddayim ez-Zibi isimli Tunuslunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'nin, Savunma Bakanı Imad el-Hazki ile İçişleri Bakanı Tevfik Şerefeddin'e terör operasyonunun faillerinin bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Tunus resmi ajansı TAP'ın Kassarin İlk Derece Mahkemesi sözcüsü Tarık en-Nevivi'nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Zibi'nin beraberindeki 2 kişiyle birlikte, Kassarin'de Es-Sellum Dağı yakınlarındaki Ayn Mahmud bölgesinde çobanlık yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde terörist grubun, üç kişiyi yakalayıp, bağladığı daha sonra da Zibi'yi öldürdüğü ifade edildi.

Resmi kaynakların daha önceki açıklamalarında, terör örgütü DEAŞ'a bağlı "Hilafetin Askerleri" isimli grubun Kassarin'e bağlı Sellum Dağı'nda faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Tunus'ta 2013'ten bu yana hız kazanan; güvenlik güçleri, askerleri ve turistleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu terör saldırılarının son yıllarda azaldığı belirtiliyor.

Süleyman Soylu, Tunus, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok 4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek? Aşıyı etkisiz hale getirilebilir mi? İşte koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında bilinmesi gerekenler Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor
Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum         
23:39
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak         
23:10
Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu         
22:21
Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza         
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:49
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi         
21:19
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 23:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei