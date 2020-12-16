Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi - Son Dakika

Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi

16.12.2020 23:47
Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi, System.String[]

Tunus'ta 2018-2019 dönemine ait terörün finansmanı ve para aklama şüphesi bulunan 710 dosya yargıya intikal etti.

Tunus'ta 2018-2019 dönemine ait terörün finansmanı ve para aklama şüphesi bulunan 710 dosya yargıya intikal etti.

Tunus Merkez Bankası'na bağlı Ulusal Finansal Analiz Komitesi, 2018-2019 yıllarına ait faaliyet raporu çerçevesinde Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi gözetiminde bir video konferans toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Finansal Analiz Komitesi Genel Sekreteri Lütfü Haşişe, 2017 yılında 153 dosya incelenirken buna karşın 2018'de 600, 2019'da ise 645 dosyanın ele alındığına işaret etti.

2018 yılında işlenen dosyaların yüzde 91'inin para aklama ve bununla bağlantılı suçlarla, yüzde 9'unun da terörün finansmanıyla ilgili olduğunu söyleyen Haşişi, 2019'da ise bu oranın sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 15 olarak değiştiğini ifade etti.

Haşişe, iki yılda incelenen 1245 dosyadan 710'nun, terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle yargıya sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter ayrıca komitenin aldığı tedbirler kapsamında yaklaşık 31,5 milyon dolar değerindeki varlığın da dondurulduğunu aktardı.

Merkez Bankası, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de siftah yapan kaleci Oytun iddialı konuştu: Bu daha başlangıç Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı
ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlıkçı hastanelik oldu ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlıkçı hastanelik oldu         
23:49
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi         
21:59
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 23:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei