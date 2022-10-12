Tunus'ta Türkiye'nin de katıldığı Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı başladı (1) - Son Dakika
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Tunus'ta Türkiye'nin de katıldığı Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı başladı (1)

12.10.2022 18:58

Tunus'un Hamamat kentinde Türkiye dahil 50 ülkenin katıldığı 2. Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı başladı.

Tunus'un Hamamat kentinde Türkiye dahil 50 ülkenin katıldığı 2. Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı başladı.

Hamamat kentindeki Enfida Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen fuarın açılışına, Tunus Milli Savunma Bakanı İmad Memiş, Ulaştırma Bakanı Rebi el-Mecidi, Çalışma Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Nasreddin en-Nesibi ile Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ve Askeri Ataşe Hüseyin Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Tunus Milli Savunma Bakanı Memiş, yaptığı açılış konuşmasında, "Tunus, Havacılık ve Savunma Fuarına ev sahipliği yaparak dünyanın Afrika ülkeleriyle olan iş birliği ve ortaklığını arttırmayı hedefliyor. Ülkelerin savunma sanayilerini tanıtma ve sergileme fırsatı bulduğu bu fuarda başta Afrika ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerin bir araya gelmesini sağlıyor." dedi.

Resmi açılışın ardından çeşitli ülkelerin hava kuvvetleri tarafından gösteri uçuşları yapıldı.

Fuara Türk firmaları güçlü katılım sağladı

Fuarda Türk firmalarından bilgi alan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak şirketlerimiz fuara geniş katılım sağladılar. Savunma sanayi alanında Türkiye her yıl gittikçe güçlenerek, yeteneklerini ve kabiliyetlerini arttırıyor. Tunus, iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden, Tunus Silahlı Kuvvetleri ile önemli iş birliklerimiz var. Bu fuarda da başta TAİ, Nurol Makina, BMC ve Aselsan gibi şirketlerimiz ürünlerini sergiliyor. Bu sadece Tunus'a yönelik bir fuar değil, aynı zamanda Afrika'dan ve diğer ülkelerden de katılım var. Amacımız Türk savunma sanayisi ürünlerini dünya çapında müttefiklerimize dost ve kardeş ülkelere tanıtabilmek ve onların bu ürünlerden faydalanmalarını sağlamak." dedi.

Fuarın katılımcılarından Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Bora Aydınay da yaptığı açıklamada, "Nurol Makina olarak Tunus'taki fuara ilk defa katılıyoruz. Fuara katılımın beklediğimizden daha iyi olduğunu gördük, Türk firmaları olarak burada olmaktan mutluyuz. Fuar bugün başlamasına rağmen yoğun geçiyor, standımızda birçok misafiri ağırlama fırsatı bulduk. Fuarda Yörük Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarımız olan Yörük ile Ejder Yalçın araçlarımızı sergiliyoruz." diye konuştu.

Havacılık ve savunma sanayisi alanında 50 ülkeden 110 firmanın ürünlerini sergileme fırsatı bulduğu fuar 16 Ekim'e kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunus'ta Türkiye'nin de katıldığı Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı başladı (1) - Son Dakika
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