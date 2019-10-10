Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı hapisten çıktı

Vergi kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi hapisten çıktı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi hapisten çıktı. Tunus Mahkemesi, 13 Ekim'deki seçime günler kala cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan el-Karvi'nin serbest bırakılmasına hükmetti. Serbest bırakılan Karvi, Tunus'un Kalbi Partisi Genel merkezine giderek yüzlerce destekçisi ile bir araya geldi. 56 yaşındaki Karvi, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla 23 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki resmi sonuçlara göre, yüzde 15,58 oy alan medya patronu Nebil el-Karvi ve yüzde 18,4 oy alan bağımsız aday Kays Said ikinci tura kalmıştı. Tunus'ta 13 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur düzenlenecek.

(İHA)