Son Dakika Haberleri: Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı için cezaevinden canlı yayın yapılacak
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Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı için cezaevinden canlı yayın yapılacak

16 dakika önce

Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan adaylar arasında yapılacak televizyondaki münazara programına, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin katılabilmesi için cezaevinden yayın yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı için cezaevinden canlı yayın yapılacak, System.String[]

Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan adaylar arasında yapılacak televizyondaki münazara programına, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin katılabilmesi için cezaevinden yayın yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Dahiş, düzenlediği basın toplantısında, kitle iletişim araçlarından yapılan yayınları denetlemekle sorumlu Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu'nun (HAICA) konuyu adli makamlarla görüştüğünü aktardı.

Seçim sürecinde adaylara eşit şartlar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Dahiş, Karvi'nin tutuklu bulunduğu başkentteki Murnagiye Cezaevinden yayın yapabileceklerini kaydetti.

"Karvi'nin münazaraya cezaevinden katılmasına hazırız." diyen Dahiş, aynı şekilde konuyu ikinci tura kalan diğer aday Kays Said ile de görüştüklerini aktardı.

Televizyondan canlı yayınlanacak tartışma programının yayın tarihine ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said oyların yüzde 18,4'ünü alarak birinci olmuştu. Tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6'lık oyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Böylece Said ve Karvi ikinci turda yarışacak isimler olmuştu.

"Nesma" televizyon kanalının sahibi Karvi, 23 Ağustos'ta "kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tunus Temyiz Mahkemesi, Karvi'nin serbest bırakılmasına ilişkin durumu pazartesi görüşeceğini duyurmuştu.

Ülkede seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonu, 15 Eylül'de birinci turu tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ne zaman yapılacağına ilişkin ise henüz net bir tarih açıklamadı.

Tunus, aynı şekilde 6 Ekim'de parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor.

Tunus, Eylül, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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