Son Dakika Haberleri: Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi, ikinci tur münazaralara katılacak
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Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi, ikinci tur münazaralara katılacak

7 dakika önce

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin münazaralara katılmasına onay verildi.

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi, ikinci tur münazaralara katılacak, System.String[]

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin münazaralara katılmasına onay verildi.

Tunus Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, "Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu", Karvi'nin ikinci tur kapsamında düzenlenecek münazaralara katılmasına onay verdi.

Haberde, Karvi'nin, merkez stüdyolarına gelerek, kayıt yapılarak ya da kaldığı cezaevinden canlı yayınla bağlanarak münazaralara katılacağı kaydedildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında, mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Temyiz Mahkemesi, gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması talebini reddetmişti.

Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimindeki resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 18,4'ünü alan olan bağımsız aday Kays Said ve yüzde 15,58 oy alan tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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