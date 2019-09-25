Tunus'ta tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Karvi serbest bırakıldı

Vergi kaçakçılığı iddiasıyla geçen ay gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı.



Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı. Mahkeme, yaklaşık bir aydır gözaltında bulunan ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan el-Karvi'nin serbest bırakılmasına hükmetti.



56 yaşındaki Karvi, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla 23 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. İddiaları reddeden Karvi, yoksulluğa dikkat çekmek ve çözüm bulmak için yardım derneği kurduğunu söylemişti. Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki resmi sonuçlara göre, yüzde 15,58 oy alan medya patronu Nebil el-Karvi ve yüzde 18,4 oy alan bağımsız aday Kays Said ikinci tura kalmıştı. - TUNUS