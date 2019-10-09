Son Dakika Haberleri: Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı

1 saat önce

Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı.

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı, System.String[]

Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı.

Başkent Tunus yakınlarındaki Murnakiye Cezaevi'nden tahliye edilen Karvi'yi, cezaevi kapısı önünde destekçileri karşıladı.

Daha önce yapılan açıklamada Tunus'taki Yüksek Mahkemenin, medya patronu kimliğiyle de tanınan Tunus'un Kalbi Partisi lideri Karvi'nin serbest bırakılmasına hükmettiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmıştı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki bağımsız aday Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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