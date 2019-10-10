Son Dakika Haberleri: Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı

2 saat önce

Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı.

Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı.

Başkent Tunus yakınlarındaki Murnakiye Cezaevi'nden tahliye edilen Karvi'yi, cezaevi kapısı önünde destekçileri karşıladı.

Daha önce yapılan açıklamada Tunus'taki Yüksek Mahkemenin, medya patronu kimliğiyle de tanınan Tunus'un Kalbi Partisi lideri Karvi'nin serbest bırakılmasına hükmettiği belirtilmişti.

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:49 Kaynak: AA
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