Tunus'ta Yahudilerin hac mevsimi başladı

Tunus'ta Yahudilerin hac mevsimi etkinlikleri Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'nda düzenlenen ayinle başladı.

Afrika'nın en eski Yahudi ibadet yerlerinden biri kabul edilen ve yaklaşık 2400 yıl öncesine dayanan Garibe Sinagogu'ndaki ayine binlerce kişi katıldı.

Tunus Başbakanı Necla Buden'in de katılımıyla başlayan Yahudi hac mevsimi etkinlikleri, Tevrat ve Zebur'dan ayetlerin okunduğu, ilahilerin seslendirildiği ve çeşitli dini ritüellerin gerçekleştirildiği ibadetlerle devam ediyor.

Garibe Sinagogu görevlilerinden Hudar Hanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinagogun şu ana kadar yaklaşık 2 bin ziyaretçiyi ağırladığını, iki gün boyunca devam edecek hac etkinliği kapsamında bu sayının 4 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Her sene hac mevsimi dolayısıyla binlerce Yahudi'nin ziyaret ettiği Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu, son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle düşük katılımlı ayinlere sahne oluyordu.

Cerbe Adası'ndaki Yahudiler

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" diye de biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yeraltında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler yer alıyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.