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Tunus'ta yakıt kamyonu şoförleri 3 günlük genel grev kararı aldı - Son Dakika

Tunus'ta yakıt kamyonu şoförleri 3 günlük genel grev kararı aldı

05.01.2022 23:57
Tunus'ta yakıt kamyonu şoförleri 3 günlük genel grev kararı aldı

Tunus'ta yakıt kamyonu şoförleri sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle yarından itibaren üç gün genel greve gideceklerini açıkladı.

Tunus'ta yakıt kamyonu şoförleri sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle yarından itibaren üç gün genel greve gideceklerini açıkladı.

Tunus İşçi Sendikasına bağlı Yakıt Nakliyecileri Birliğinin Genel Sekreteri Nevfel el-Avni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakıt kamyonu şoförlerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi için Sosyal İşler, Sanayi ve Enerji ve Ulaştırma Bakanlıkları ile yapılan üç müzakerenin de başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Yakıt kamyonu şoförlerinin yaptıkları işin tehlikesine rağmen herhangi bir ikramiye ve ayrıcalıktan yararlanamadığını kaydeden Avni, Tunus İşçi Sendikası'yla istişare ederek greve gitmeye karar verdiklerini aktardı.

Tunus İşçi Sendikası Genel Sekreteri Hasan el-Kanzari de Tunus'ta hükümetin olmadığını belirterek, "Bu istisnai durumda grev suçtur, ancak müzakere edecek taraf bulamadık." ifadelerini kullandı.

Grev nedeniyle Tunus genelinde yakıt nakliye sürecinin kesintiye uğrayacağı tahmin ediliyor.

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Enerji, Tunus, işçi, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta yakıt kamyonu şoförleri 3 günlük genel grev kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta yakıt kamyonu şoförleri 3 günlük genel grev kararı aldı - Son Dakika
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