Tunus'ta yapılacak reformlar için oluşturulan ulusal komitenin başkanı belirlendi - Son Dakika
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Tunus'ta yapılacak reformlar için oluşturulan ulusal komitenin başkanı belirlendi

20.05.2022 20:55
Tunus'ta yapılacak reformlar için oluşturulan ulusal komitenin başkanı belirlendi

Tunus'ta yapılacak reformlar için kurulan Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal Komitesi'ne Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in başkanlık yapacağı duyuruldu.

Tunus'ta yapılacak reformlar için kurulan Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal Komitesi'ne Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in başkanlık yapacağı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, mayıs ayı başında kurulan Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal Komitesi'ne başkan olarak Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Beliyd'in Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldiği ve Said'in komite başkanı olarak Beliyd'i görevlendirdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Said, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal Komitesi'nin, biri anayasal ve siyasi reformlar, diğeri ekonomik ve sosyal reformlara ilişkin çalışacak iki alt komisyondan oluşacağı açıklamıştı.

Komitenin, 1 Ocak ile 20 Mart tarihleri arasında düzenlenen elektronik istişarenin sonuçları ışığında birçok konuda reform teklifi oluşturacağı, bu tekliflerin tavsiye niteliğinde olacağı kaydedilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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