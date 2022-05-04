Tunus'ta yapılacak siyasi ve ekonomik reformlar için komite görevlendirildi - Son Dakika

Tunus'ta yapılacak reformlar için Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal Komite'nin görevlendirildiği bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 2 Mayıs'ta duyurduğu Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal Komite'ye ilişkin bilgi verildi.

Komitenin, biri anayasal ve siyasi reformlar, diğeri ekonomik ve sosyal reformlara ilişkin çalışacak iki alt komisyondan oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, Komitenin, 1 Ocak ile 20 Mart tarihleri arasında düzenlenen elektronik istişarenin sonuçları ışığında birçok konuda reform teklifi oluşturacağı, bu tekliflerin tavsiye niteliğinde olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Said'in, Komitenin çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd ve Tunus Ulusal Baro Başkanı İbrahim Buderbale ile bir araya geldiği kaydedildi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.