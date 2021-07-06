Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tunus'un doğu ve güney vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi Sözcüsü Tuğgeneral Husam el-Cibabili, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sahil güvenlik güçleri tarafından ülkenin doğusundaki Mehdiyye ve Kurbe ile güneyindeki Sfaks ve Kerkenne'de düzensiz göçmenlere yönelik bir dizi operasyon düzenlendiğini belirtti.

Cibabili, 4 Temmuz gecesi düzenlenen 5 operasyonda yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 3'ü Afrika uyruklu, 4'ü Tunuslu 63 kişinin yakaladığını kaydetti.

Tunuslu yetkili, yakalanan diğer kişilerin uyruklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.