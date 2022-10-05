Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 196 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 196 düzensiz göçmen yakalandı

05.10.2022 18:38
Tunus'ta Avrupa'ya geçmeye çalışan 196 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 196 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 196 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, ülkenin çeşitli bölgelerinde gözaltına alınan düzensiz göçmenler ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Tunus genelinde iki gün içerisinde birçok yasa dışı göç girişiminin engellendiği belirtilen açıklamada, "Ulusal Muhafızlara bağlı güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sonucunda 7 yasa dışı göç girişimi engellendi. 178'i Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere toplamda 196 düzensiz göçmen gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonlarda, yasa dışı göç girişimlerini organize eden 4 kişilik bir çetenin de çökerildiği aktarılan açıklamada, bu iş için kullanılan iki tekneye ve bir miktar dövize el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanması için Cumhuriyet Savcılığına sevk edildikleri belirtildi.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı yıl başından bu yana 13 bini aştı.

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Kaynak: AA

Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

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