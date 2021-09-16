Tunus'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı - Son Dakika

Tunus'ta yaz tatilinin ardından yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Başkent Tunus'un 8 kilometre batısında kırsal bir bölgede yer alan "el-Muğira İnzal-2" ilkokulu da diğer okullar gibi eğitime yeni başlayan öğrencilerini ağırladı.

Uzak mesafelerden ebeveynleriyle birlikte okula yürüyerek gelen öğrenciler, okulun bahçesinde sıraya girerek büyük bir heyecanla okudukları milli marşın ardından ilk derslerini yaptı.

Sekiz yıldır birinci sınıf öğretmenliğini yapan Fevziye el-Herşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ve ikinci aylarda öğrencilerin biraz zorluk çektiğini ancak uyum sağlamaları için elinden geldiğince yardımcı olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Muakkat el-Meduri de okulun kırsal kesimde olması nedeniyle birtakım zorlukların olduğunu söyledi.

Okula ayrılan yıllık bütçenin 90 Doları (yaklaşık 760 Türk Lirası) aşmadığını dile getiren Meduri, bu miktarla okulun minimum ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını vurguladı.

Meduri, zorluklara rağmen var olan imkanlarla okulu en iyi şekilde idare etmeye çalıştıklarını ifade etti.