Tunus'ta yeni hükümette "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partileri olmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta yeni hükümette 'Tunus'un Kalbi' ve 'Özgür Anayasa' partileri olmayacak - Son Dakika

Tunus'ta yeni hükümette "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partileri olmayacak

7 saat önce

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını söyledi.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını söyledi.

Fahfah, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, küçültülmüş bir hükümet kuracağı sözünü verdi.

"Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin hükümette olmayacağını belirten Fahfah, gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini ifade etti.

Fahfah, yasama ve yürütme arasındaki uyumu desteklemek amacıyla Meclis'te güçlü ve tutarlı bir güven kazanabilmek için hükümetin siyasi yelpazesini genişletmeyi arzuladığını dile getirdi.

Hükümetin en fazla 25 bakanlıktan oluşacağını kaydeden Fahfah, küçültülmüş hükümetin Cumhurbaşkanı Kays Said'i destekleyen partilerden oluşacağını ifade etti.

Fahfah, devrimin hedeflerini ve demokrasiye geçişi destekleyen, halkın isteklerini dinleyen ve umut veren bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Ekim 2019'da yapılan genel seçimleri birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabine listesinin, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Tunus'ta yeni hükümette Tunus'un Kalbi ve Özgür Anayasa partileri olmayacak

Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:39 Kaynak: AA
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