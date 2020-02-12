Tunus'ta yeni kabine listesi cuma günü Cumhurbaşkanı'na sunulacak - Son Dakika

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın müzakere heyeti üyesi Adnan bin Yusuf, yeni kabinenin cuma günü Cumhurbaşkanı'na sunulacağını, medya patronu Nebil Karvi'nin partisi Tunus'un Kalbi'nin de hükümette yer almayacağını belirtti.

Bin Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada Fahfah'ın yeni kabine listesini cuma günü Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunacağını söyledi.

Nahda Hareketi'nin yeni hükümette görev alacağını ifade eden Bin Yusuf, adı yolsuzluk davasıyla anılan ve bir dönem tutuklu olan medya patronu Nebil Karvi liderliğindeki Tunus'un Kalbi Partisi'nin hükümetin dışında kalacağını belirtti.

Bin Yusuf, halihazırda her türlü istişareye açık olduklarını kaydetti.

Hükümetin kurulma süreci

Tunus'ta Ekim 2019'da yapılan genel seçimlerde, 217 sandalyeli Meclis'te Nahda Hareketi Partisi 52 milletvekiliyle birinci olurken, 38 milletvekiliyle Tunus'un Kalbi Partisi de ikinci sırada yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, genel seçimleri birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabinesinin, 10 Ocak'ta Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını; 10 partinin yer aldığı küçültülmüş bir hükümet kuracağını ifade etmişti. Fahfah, gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini söylemişti.

Nahda lideri Raşid Gannuşi ile 4 Şubat'ta bir araya gelen Fahfah, görüşmeye ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti. Gannuşi ise 5 Şubat'taki açıklamasında, Tunus'un Kalbi Partisi'nin dışlanması halinde Fahfah hükümetinin Meclis'te güvenoyu alamayacağını söylemişti.