Tunus'ta yeni parlamentonun ilk oturumu
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus parlamentosundan detaylar Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro'nun konuşma yapması Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin konuşması Yemin edilmesi Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının...
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:47 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus parlamentosundan detaylar
Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro'nun konuşma yapması
Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin konuşması
Yemin edilmesi Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının açıklamasının ardından, yeni temsilciler meclisinin ilk oturumu ve yemin töreni, başkent Tunus'taki parlamento binasında gerçekleşti.
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