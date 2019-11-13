Son Dakika Haberleri: Tunus'ta yeni parlamentonun ilk oturumu
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Tunus'ta yeni parlamentonun ilk oturumu

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus parlamentosundan detaylar Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro'nun konuşma yapması Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin konuşması Yemin edilmesi Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus parlamentosundan detaylar

Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro'nun konuşma yapması

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin konuşması

Yemin edilmesi Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının açıklamasının ardından, yeni temsilciler meclisinin ilk oturumu ve yemin töreni, başkent Tunus'taki parlamento binasında gerçekleşti.

Tunus'ta yeni parlamentonun ilk oturumu

Parlamento, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:47 Kaynak: AA
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