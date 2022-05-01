Tunus'ta yerli ve uluslararası kuruluşlar ülke makamlarına mültecileri koruma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tunus'ta yerli ve uluslararası kuruluşlar ülke makamlarına mültecileri koruma çağrısı yaptı

01.05.2022 00:37
Tunus'ta yerli ve uluslararası kuruluşlar ülke makamlarına mültecileri koruma çağrısı yaptı

Tunus'ta yerli ve uluslararası 22 kuruluş, ülke makamlarına mültecileri koruma konusundaki bağlılıklarına vefa gösterme ve mültecilere destek için ulusal kampanya başlatma çağrısında bulundu.

Tunus'ta yerli ve uluslararası 22 kuruluş, ülke makamlarına mültecileri koruma konusundaki bağlılıklarına vefa gösterme ve mültecilere destek için ulusal kampanya başlatma çağrısında bulundu.

Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği, Sınır Tanımayan Avukatlar Tunus Ofisi, Yeryüzü Doktorları-Tunus, Afrika Kalkınma Derneği gibi çeşitli yerli ve uluslararası kuruluşlar, Tunus'taki mültecilerle ilgili ortak yazılı açıklamaya imza attı.

Açıklamada, 16 Nisan'dan bu yana aralarında kadın ve çocukların da olduğu mülteci, sığınma talebinde bulunan ve vatansız 214 kişinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Tunus ofisi önünde oturma eylemi yaptığı belirtildi.

Eylemcilerin, vakıf ve derneklerin verdiği yardımlara dayanarak geçindiği, sağlık açısından ve yaşamsal olarak zor koşullarda olduğu ifade edilen açıklamada, eylemcilerin farklı uyruklardan ( Sudan, Etiyopya, Somali, Mali, Çad, Eritre, Nijer ve vatansızlar) olmasına rağmen tek bir talepleri olduğu, onun da Tunus'tan tahliye edilerek, insan haklarına saygılı bir ülkeye yerleştirilmek istedikleri kaydedildi.

BMMYK Tunus ofisine, mülteciler ve sığınma talebinde bulunanlar meselesiyle ilgilenmesi, en kısa zamanda konuya kalıcı çözüm bulması çağrısı yapıldı.

Tunus makamlarına da mültecileri koruma konusundaki bağlılıklarına vefa gösterme ve mültecilere destek için ulusal kampanya başlatma çağrısında bulunuldu.

Afrika uyruklu göçmenler, yaklaşık 3 aydır Tunus'un Zarzis kentinde eylem düzenlerken, daha sonra eylem başkent Tunus'taki BMMYK ofisi önüne taşınmıştı.

Her yıl Akdeniz'de yasadışı yollarla seyrederek İtalya'ya göçmek isterken bulundukları tekneler arızalanan yüzlerce Afrikalı düzensiz göçmen Tunus kıyılarına ulaşıyor.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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