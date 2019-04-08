Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Yolcu Otobüs Devrildi: 5 Ölü, 24 Yaralı

Tunus'ta Yolcu Otobüs Devrildi: 5 Ölü, 24 Yaralı

1 saat önce

Tunus'un Gabes vilayetinde dün bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Tunus'ta Yolcu Otobüs Devrildi: 5 Ölü, 24 Yaralı, System.String[]
Tunus'un Gabes vilayetinde dün bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Tunus Sağlık Bakanlığından kazayla ilgili yapılan açıklamaya göre, dün Tunus'un güneydoğusundaki Gabes vilayetinde bir yolcu otobüsü devrilerek 25 metre aşağıdaki bir vadiye düştü. Kazada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği 24 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bakanlık, 7 yaralının durumun kritik olduğunu belirtirken yaralıların Gabes vilayeti, Matmata ve Medenine kasabalarındaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Gabes Valisi Monji T, "Hız bu kazanın sebebi gibi görünüyor" dedi. - TUNUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:06 Kaynak: İHA

Tunus, 3. Sayfa
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