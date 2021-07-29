Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu'nun eski başkanı hakkında soruşturma - Son Dakika

Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu'nin (INLUCC) eski başkanı Şevki et-Tabib ve 3 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunus'taki Temyiz Mahkemesi Sözcüsü Habib et-Tarhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, INLUCC eski başkanı Şevki et-Tabib hakkında "dolandırıcılık" şüphesi ve eski Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ın "çıkar çatışması" dosyasıyla ilişkili Temyiz Mahkemesinin soruşturma başlattığını söyledi.

Tunus'ta devlete bağlı Kamu Hizmetleri Genel Denetleme Komisyonu, eski Başbakan İlyas el-Fahfah'ı hissedar olduğu şirket ile devlete bağlı Ulusal Atık Yönetim Ajansı arasında imzalanan anlaşmalarla "çıkar çatışması"na sebep olmakla suçlu bulmuştu.

Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf hakkında soruşturma

Tarhani, Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf hakkında da "havaalanı olayı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mahluf 25 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanlarının kurguladığı öne sürülen darbe planının mimarları hakkında soruşturma talebinde bulunmuştu.

Tunus medyasında Mahluf'un 15 Mart'ta Kartaca Havaalanında bir kadının seyahat etmesine engel olduğu ve havaalanında kaosa neden olduğu yönünde haberler yer almıştı.

Tarhani ayrıca, Halk Hareketi Partisi Milletvekili Halid el-Kirişi ve bağımsız milletvekili Mebruk Kurşid hakkında da yolsuzluk ve çıkar çatışmasına neden oldukları şüpheleri ile soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.