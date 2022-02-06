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Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

06.02.2022 19:52
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü kararlarına" destek amaçlı kurulan 25 Temmuz Hareketi üyeleri, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü kararlarına" destek amaçlı kurulan 25 Temmuz Hareketi üyeleri, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'ta yer alan Yüksek Yargı Konseyi binası önünde toplanan onlarca 25 Temmuz Hareketi üyesi, Konseyin kapatılmasını talep eden pankartlar taşıdı ve Konsey aleyhine slogan attı.

Eylemde konuşan Hareketin Sözcüsü Abdusselam Hamdi, Yüksek Yargı Konseyinin "terörizm, yolsuzluk ve devrime karşı işlenen suçların ortağı olduğunu" savundu.

Cumhurbaşkanı Said'e destek veren tüm tarafları birlik olmaya davet eden Hamdi, parlamenter sisteme dönmeyi reddettiklerini söyledi.

Eyleme katılan göstericilerden Abdulhamid Evladali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüksek Yargı Konseyinin temizlenmesini istiyoruz, bunun yolu Konseyi feshetmekten geçiyor. Konsey feshedilene kadar eylemlerimize devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz "olağanüstü kararlarının" ardından kurulan Hareket, Said'i destekleyen çeşitli eylemler düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Said, Konseyi kapatma niyetini açıklamıştı

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında, bugün Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme niyetini açıkladığı bir video yayımlandı.

Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

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cumhurbaşkanı, Terörizm, Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika


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