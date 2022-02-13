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Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor - Son Dakika

Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor

13.02.2022 15:37
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor

Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini protesto için düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini protesto için düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurduğu "25 Temmuz olağanüstü kararlarına" karşı çıkanların kurduğu "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini düzenlediği gösteriyle protesto etti.

Başkent Tunus'taki Kültür Şehri Kompleksi önünde toplanan yüzlerce kişi, Yüksek Yargı Konseyinin tekrar açılması yönünde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Said'in görevi bırakması yönünde sloganlar atılan gösteride, Yüksek Yargı Konseyinin tekrar açılması talep edildi.

Gösteride konuşan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi Üyesi Habib Buacila, "Darbecilere alternatif olarak ülkeyi yönetmeye aday demokratik bir girişimiz. Darbe düştüğünde Tunus'ta yönetim boşluğa düşmeyecektir." dedi.

"Said, ulusal birliği sağlayamadı"

25 Temmuz olağanüstü kararlarından bu yana 7 ay geçtiğine dikkati çeken Buacila, "Ulus devleti yıkıma götüren bir yönetimle karşı karşıyayız. Darbeye direniyoruz çünkü ulus devlet ve devlet kurumlarını ve ondan geri kalanları savunmak istiyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Hamiri de AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Said'in, 3 yıllık iktidarının ardından ülkeyi yönetmekte başarısız olduğunu ve tüm politikalarının başarısızlıkla sonuçlandığını gördük. Ulusal birliği sağlayamadı, farklı görüşlerin arasındaki ayrılık daha da genişledi. Tunus'un 2011 devrimindeki kazanımlarına zarar verdi."

Tunus Meclis Başkan Vekili Semira Şavuşi ve Nahda Hareketinden ayrılan Milletvekili Selim Dilo'nun yanı sıra birçok siyasi isim ve STK temsilcisi de gösteriye katıldı.

Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gösteriye 1200 civarında eylemcinin katıldığı ve eylemcilere yönelik herhangi bir müdahalede bulunulmadığı belirtildi.

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyinin feshi ve yeni bir konseyin oluşturulmasını içeren kararnamenin Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor
Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesine tepkiler sürüyor - Son Dakika


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