Tunus'ta yüzlerce güvenlik mensubu, mesleki ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Tunus'ta gösteri düzenleyen güvenlik mensupları, mesleki ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi ile hükümetle yaptıkları anlaşmanın uygulanmasını talep etti.

İç Güvenlik Genel Sendikasının çağrısı üzerine başkent Tunus'taki hükümet binası önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce güvenlik mensubu katıldı.

Göstericiler, "hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz", "devletin heybeti, emniyet ve askeri kurumlarının heybetindendir" ve "tehlike ödeneği ulusal görevdir" ifadesinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Ulusal Güvenlik ve Vatandaşlık Derneği Başkanı Muiz Debabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin 2014 ve 2019'da verilen sözlerin yerine getirilmesi için karar almasını istediklerini söyledi.