Tunus'taki Bebek Ölümlerine "Bakteriyel Enfeksiyon" Neden Gösterildi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor!

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir