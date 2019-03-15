Son Dakika Haberleri: Tunus'taki Bebek Ölümlerine "Bakteriyel Enfeksiyon" Neden Gösterildi

Tunus'taki Bebek Ölümlerine "Bakteriyel Enfeksiyon" Neden Gösterildi

18 dakika önce

Tunus'ta bir devlet hastanesinde hayatını kaybeden bebeklerin 13'ünün "bakteriyel enfeksiyon" ikisinin ise başka ölümcül hastalıklardan olduğu belirtildi.

Tunus'taki Bebek Ölümlerine
Tunus'ta bir devlet hastanesinde hayatını kaybeden bebeklerin 13'ünün "bakteriyel enfeksiyon" ikisinin ise başka ölümcül hastalıklardan olduğu belirtildi.

Tunus'taki Er-Rabıta Devlet Hastanesinde son günlerde artan bebek ölümlerini araştırmak üzerine kurulan Sağlık Bakanlığı soruşturma komitesi bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Komite Başkanı Muhammed Duacı, basın toplantısında, "Er-Rabıta hastanesinde 15 yenidoğan bebek hayatını kaybetti. Bunlardan on üçü bakteriyel enfeksiyon, ikisi ise diğer ölümcül hastalıklar sonucunda öldü." dedi.

Komite, basında yer alan ölümlerin "bozuk ya da tarihi geçmiş ilaçlar nedeniyle gerçekleştiği" yönündeki iddiaları reddederek, ölümlerde "sağlık ekipleri kaynaklı bir hata olup olmadığının henüz tespit edilemediğini" paylaştı.

Bakteriyel enfeksiyona neyin yol açtığına ilişkin sonuçların, yapılacak testler sonucunda 27 Mart tarihinde belirleneceği ifade edildi.

Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesi'nde hafta sonu görülen bebek ölümleri ülkenin gündemine oturdu.

Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif, ölümler üzerine istifasını sunmuştu. Başbakan Yusuf Şahid de hafta sonu hastaneyi ziyaret ederek, ihmal tespit edilmesi halinde sorumluların hesap vereceğini belirtmişti.

Tunus Başsavcılık Sözcüsü Süfyan es-Süleyti, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü soruşturma dışında Başsavcılığın da ölen her bebek için ayrı ayrı soruşturma başlattığını paylaşarak, olaya ilişkin henüz gözaltı ya da tutuklama olmadığını aktarmıştı.

Bebek ölümlerinin ardından, Tunus'ta hükümetten ve muhalefetten açıklamalar gelirken, olaya ilişkin protestolar düzenlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: AA

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