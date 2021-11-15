Tunus'taki "çöp protestoları" Safaks'ın Mahres bölgesine sıçradı - Son Dakika

Tunus'un Safaks kentine bağlı Mahres bölgesinde "atık merkezi" kurulma kararı yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Ülkenin sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'taki "çöp krizi" Akrab'daki gösterilerin ardından şimdi de kent merkezinin 35 kilometre güneyinde yer alan Mahres bölgesine sıçradı.

Mahres'in merkezinde toplanan yüzlerce kişi, bölgede atık merkezi açılması kararına tepki gösterdi.

"Mahres çöplük değildir", "Temiz hava solumak istiyoruz", "Mahres'te atık merkezine hayır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, yürüyüş düzenledi.

"Mahres'in çöplük değil turistik bölge olarak kullanılmasını istiyoruz"

Gösteriye katılan aktivistlerden Şemseddin es-Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kıyı şehri olan Mahres turistik bölgelerden biri. Mahres'in çöplük değil turistik bölge olarak kullanılmasını istiyoruz." dedi.

Göstericilerden Hatem bin Abdullah da, "Mahres'te çöp merkezi kurulmasına karşıyız. Zaten kanunlar da burada çöp merkezi kurulmasına müsaade etmiyor." diye konuştu.

Safaks'taki "çöp krizi" süreci

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Ancak söz konusu çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp merkezinin yeniden açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı. 8 Kasım gecesi düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine kamu binalarını korumak üzere Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.