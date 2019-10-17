Son Dakika Haberleri: Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
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Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

1 saat önce

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'taki YSK Basın Merkezi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'taki YSK Basın Merkezi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bifun, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'in oyların yüzde 72.71'ini alarak seçimi kazandığını açıkladı.

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK Başkanı, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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