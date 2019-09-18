Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turunda yeterli oyu alamayan Cumhuriyet Halk Birliği'nin adayı Lutfi el-Merayhi, 2. tura kalan bağımsız aday Kays Said'i destekleyeceğini açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Merayhi, "İkinci turda önümüzde iki aday var. Nebil el-Karvi'yi seçmem imkansız. Her ne kadar Kays Said'in projesini tam olarak bilmesem de benim desteklediğim, hakim sistemden kurtulmak ve değiştirmek isteyen devrimci kısımdan olduğu için onun tarafını tutuyorum." ifadesini kullandı.

Merayhi, Said ile hayatında sadece bir kere görüştüğünü kaydetti.

Cumhuriyet Halk Birliği'nin cumhurbaşkanı adayı Merayhi, seçimlerin birinci turunda yüzde 6,56 oy alarak elenmişti.

Seçimlerin 1. turunda yüzde 4,3 oy alan Onur Koalisyonu'nun adayı Seyfeddin Mahluf ve yüzde 2,9 oy alan eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de ikinci turda bağımsız aday Kays Said'i destekleyeceklerini açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı seçiminde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu elde ederek yarış dışında kalmıştı.

YSK, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğunu duyurmuştu.

Tunus, 6 Ekim'de de parlamento seçimleri için sandığa gidecek.