Tunus'taki Halk Hareketi'nden Cumhurbaşkanı'na "diyalog başlatması" çağrısı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'taki Halk Hareketi'nden Cumhurbaşkanı'na "diyalog başlatması" çağrısı (2)

26.04.2022 19:46

Tunus Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr el-Mağzavi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkileri elinde toplamasına yol açan olağanüstü kararları aldığı 25 Temmuz'u, demokratik süreci düzeltme fırsatı olarak gören taraflarla en kısa sürede bir diyalog başlatması gerektiğini belirtti.

Tunus Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr el-Mağzavi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkileri elinde toplamasına yol açan olağanüstü kararları aldığı 25 Temmuz'u, demokratik süreci düzeltme fırsatı olarak gören taraflarla en kısa sürede bir diyalog başlatması gerektiğini belirtti.

Mağzavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'u pusulayı düzeltme fırsatı olarak görenlerle diyalog başlatması gerekiyor." dedi.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'taki Halk Hareketi'nden Cumhurbaşkanı'na 'diyalog başlatması' çağrısı (2) - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:43 Mersin'de özel bir kreşte skandal görüntüler! Öğrencilere zorla yemek yediren bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
19:36 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra Büyükelçiler törende maske takmadı
19:20 Tortum Şelalesi'nin kuruduğunu iddia eden Şahan Gökbakar'a başkandan videolu yanıt
19:14 Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!
19:13 "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
18:14 Elon Musk Twitter'ı satın almıştı! İlk iş olarak platforma 'düzenleme' butonu getirmesi bekleniyor
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 20:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'taki Halk Hareketi'nden Cumhurbaşkanı'na "diyalog başlatması" çağrısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement