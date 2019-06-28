Son Dakika Haberleri: Tunus'taki iki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Tunus'taki iki saldırıyı DEAŞ üstlendi

31 dakika önce

Tunus'ta gerçekleşen iki terör saldırısının DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirildi.

Tunus'taki iki saldırıyı DEAŞ üstlendi, System.String[]
Tunus'ta gerçekleşen iki terör saldırısının DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirildi.
Aşırıcı grupları takip eden Amerikan Siteintel sayfasının DEAŞ'ın Amak adlı sitesine dayandırdığı yayınınında, Tunus'un başkentinde düzenlenen iki patlamanın DEAŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.
Amak'a göre Tunus güvenlik birimlerine düzenlenen iki saldırı DEAŞ'a bağlı militanlar tarafından düzenlendi.
Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan ez-Zak, yaptığı açıklamada, başkentte biri emniyet merkezi diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında bir polisin öldüğünü, 5'i polis 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Polis, Tunus, Güncel
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