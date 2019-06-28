Tunus'taki iki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Tunus'ta gerçekleşen iki terör saldırısının DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirildi.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:53 Kaynak: AA
'ta gerçekleşen iki terör saldırısının DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirildi.
Aşırıcı grupları takip eden Amerikan Siteintel sayfasının DEAŞ'ın Amak adlı sitesine dayandırdığı yayınınında, Tunus'un başkentinde düzenlenen iki patlamanın DEAŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.
Amak'a göre Tunus güvenlik birimlerine düzenlenen iki saldırı DEAŞ'a bağlı militanlar tarafından düzenlendi.
Tunus İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Süfyan ez-Zak, yaptığı açıklamada, başkentte biri emniyet merkezi diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında bir polisin öldüğünü, 5'i polis 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
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