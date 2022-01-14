Tunus'taki işçi sendikasından, Cumhurbaşkanı'na bütçeyi yalnız hazırlama ve değişiklik istememe suçlaması - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'i yeni genel bütçeyi tek başına hazırlamak ve gerçek bir değişiklik yapmak istememekle suçladı.

Sendikadan Tunus devriminin 11. yıl dönümü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Tek taraflı alınan ekonomik ve mali kararlar var ve ülkenin bu yılının bütçesinde gerçek bir değişiklik yapma iradesi yok." denildi.

Açıklamada, gerçek durumun, gerçek bir değişim iradesinin olmadığını veya bunu uygulamadaki isteksizliği gösterdiği ve bunun, ülkedeki ulusal güçlerin sürekli marjinalleştirilmesinde ve 2022 bütçesinde popüler olmayan ekonomik ve mali kararlar alınmasında somutlaştığı kaydedildi.

Sendikanın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Said'in, uluslararası finans çevreleriyle müzakereler de dahil olmak üzere, ülkenin geleceğiyle ilgili alınacak kararlarının çoğunda tek başına karar almanın yanı sıra sendikal çalışmaya karşı artan bir düşmanlık ve önüne engeller koyma eğilimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, devrimin 11. yıl dönümünün, şehit ailelerinin ve yaralıların acılarına son verilmesi ve dosyanın kesin olarak çözülmesi başta olmak üzere Tunus halkının acil taleplerini yenilemek için bir fırsat olduğu vurgusu yapıldı.

Sendikanın açıklamasında, istihdam, özgürlük ve ulusal onur için ayaklanan gençlerin talepleri başta olmak üzere halkın taleplerine yanıt olarak toplumsal meseleyi mutlak bir öncelik haline getirme çağrısında bulunuldu.

Tunus'taki 14 Ocak devrimi

Tunus'ta 17 Aralık 2010'da Sidi Buzid kentinde üniversite mezunu bir gencin kendini yakmasıyla "Yasemin Devrimi"nin fitili ateşlenmişti. Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ülkeden kaçmasıyla Tunus'ta yeni bir sürece girilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.