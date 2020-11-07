Tunus'taki Libya Forumu'nda, seçimlerle ilgili düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varılması hedefleniyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, 9 Kasım'da Tunus'ta düzenlenecek Libya Siyasi Diyalog Forumu'yla Libya'da seçimlerin en kısa sürede yapılmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Libya el-Ahrar Televizyonu'na konuşan Williams, BM kararları ve Berlin Konferansı'nın kapanış bildirisi doğrultusunda düzenlenecek Forum'a katılacak Libyalı tarafların Tunus'a ulaştığını belirtti.

Söz konusu forumla Libya'daki krize siyasi çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten Williams, seçimlerin en kısa sürede yapılmasına olanak sağlayacak gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşma sağlanması gerektiğini kaydetti.

Williams, bu düzenlemeler arasında, yürütme organının oluşturulması ve seçimlerin yapılacağı anayasal ve hukuki temel üzerinde uzlaşılmasının yer aldığını ifade etti.

Williams, "Hedefimiz, demokratik yöntemlerle ve Libya kurumlarına yeniden meşruiyet kazandırarak Libyalıların kendi temsilcilerini seçebilmelerini sağlamak." dedi.

Ateşkes anlaşmasına varılması, 5+5 adıyla bilinen Ortak Askeri Komitenin Libya'da gerçekleştirdiği toplantılar ve petrol üretimine yeniden başlanmasıyla uygun koşulların oluştuğuna değinen Williams, ilerleyen günlerde Libyalı tarafların, ülkenin geleceği için önemli kararlar alacağını sözlerine ekledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda görüşmeler yapılmıştı. "5+5 Ortak Askeri Komitesi" de 2-4 Kasım'da Libya'nın Gadamis kentinde toplantı düzenlemişti.

Libyalı tarafların, siyasi krize çözüm bulmak için 9 Kasım'da da Tunus'ta bir araya gelmesi bekleniyor.